مجلس الأمن يناقش التقرير الكيميائي حول سوريا

ينظر مجلس الأمن الدولي رسميا عصر اليوم، في تقرير الخبراء حول الهجمات الكيميائية في خان شيخون وأم حوش وأماكن أخرى.

واستنتجت اللجنة أن الجيش السوري مسؤول في خان شيخون عن استخدام السارين.

وداعش هو المسؤول عن استخدام غاز الخردل “في أم حوش.

وبعد نشر التقرير ودراسته الأولية، قال نائب وزير الخارجية الروسي.

إن الوثيقة تحتوي على “عيوب منهجية”، و”تناقضات غير منطقية، واستنتاجات متناقضة وغير متجانسة “.

ووصفت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة،تقرير هذه اللجنة بأنه يشبه تقارير الهواة”ويستند أساسا إلى الافتراضات والاستخدام الانتقائي للوقائع.

وفي بعض الحالات، اعتبر الخبراء في موسكو أن المنهجية المستخدمة في إعداده هي منهجية “هواة”، أين رفضت سوريا رسميا نتائج التقرير.