مجلس الأمن يناقش العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة غدا

سيناقش مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين، في جلسة مغلقة، عضوية دولة فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة.

وأعلنت بعثة مالطا الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي تترأس مجلس الأمن الدولي خلال شهر أفريل الجاري، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مغلقة يوم الاثنين 8 أفريل، سيكون موضوعها طلب فلسطين لاستئناف النظر في قبول البلاد كعضو دائم في الأمم المتحدة.

وجاء في بيان لبعثة مالطا: “يوم الاثنين 8 أفريل ستعقد مشاورات لمناقشة الطلب الفلسطيني لاستئناف النظر في قبول البلاد كعضو دائم في الأمم المتحدة”.

وبعثت دولة فلسطين رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بهذا الشأن. أيدتها المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز.

وتتمتع دولة فلسطين حاليا بصفة “دولة مراقب”، حيث إن العضو المراقب لا يحق له التصويت على القرارات التي تتبناها الجمعية العامة، ولا التنافس على عضوية مجلس الأمن غير الدائمة.