مجلس الأمن يوافق على مشروع بيان بادرت به الجزائر لدعم وكالة “الأونروا” 

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع بيان صحفي بادرت به الجزائر لدعم وكالة “الأونروا” .

وقد وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي بالاجماع على مشروع بيان صحفي بادرت به الجزائر لدعم وكالة الأمم المتحدة. لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى “الأونروا”.

وفي بيان للمجلس، فقد أعرب أعضاء مجلس الأمن، عن قلقهم البالغ إزاء التشريع الذي تبناه ما يسمى ببرلمان الكيان الصهيوني “كنيست”. مطالبين الإحتلال بالتقيد بالتزاماته الدولية واحترام إمتيازات وحصانات “الأونروا”. كما طالبوا الكيان الصهيوني بالوفاء بمسؤولياته في السماح بوصول المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة بجميع أشكالها إلى قطاع غزة وجميع أنحائه. بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان المدنيون بشدة.

وكانت الجزائر قد أدانت بأشد العبارات إعتماد الكيان الصهيوني لقانونين يهدفان إلى تقويض أنشطة وكالة الأمم المتحدة. لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بالأراضي الفلسطينية المحتلة. في انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.