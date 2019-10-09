مجلس الأمّة يشارك في أشغال المؤتمر حول التكنولوجيات الجديدة ومكافحة الإرهاب

يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمّة في أشغال المؤتمر رفيع المستوى حول موضوع “التكنولوجيات الجديدة ومكافحة الإرهاب”.

وأفاد بيان لمجلس الأمة، أن الموضوع يتمحور حول مكافحة الإرهاب من الوقاية إلى المتابعات القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي، الحاجة إلى دعم البرلمانين.

ونظم المؤتمر من طرف الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بالتعاون مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

وسينظم المؤتمر يومي 10 و11 أكتوبر 2019، بمدينة ستراسبورغ بفرنسا.

ويتشكّل الوفد البرلماني من بن علي بن زاغو، العيد بن صالح ماضوي، وبومدين لطفي شيبان، أعضاء مجلس الأمة.

ويتضمّن جدول أعمال المؤتمر دراسة التهديدات الإرهابية وتأثير التكنولوجيات الجديدة.

بالإضافة إلى الردود الدولية والوطنية على الإرهاب، والردود الدولية والوطنية على الجرائم الإلكترونية والأدلة الإلكترونية.