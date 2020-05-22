مجلس الإفتاء الأسترالي يعلن يوم الأحد أول أيام العيد
أعلن، اليوم الجمعة، مجلس الإفتاء الأسترالي أن يوم الأحد هو أول أيام العيد في أستراليا.
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أشرف والي ولاية وهران، اليوم الجمعة، بحي الحمري بوهران على انطلاق حملة واسعة لتوزيع 250 ألف كمامة بمختلف مناطق الولاية، بعد فرض قرار حملها.
وقد اشاد…
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تدخلت وحدة الحماية المدنية بعين مران منتصف نهار اليوم الجمعة، من أجل حادث مرور وقع وسط مدينة بلدية عين مران.
وتمثل في تصادم بين سيارة سياحية…
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وقد شارك في العملية…
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