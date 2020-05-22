مجلس الإفتاء الأسترالي يعلن يوم الأحد أول أيام العيد

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مجلس الإفتاء الأسترالي يعلن يوم الأحد أول أيام العيد
بقلم فوزية.م

أعلن، اليوم الجمعة، مجلس الإفتاء الأسترالي أن يوم الأحد هو أول أيام العيد في أستراليا.


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