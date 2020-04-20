مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: الكوادر الطبية مستثنون من صيام رمضان في هذه الحالة

قال مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أنه يمكن للكوادر الطبية التي تمثل الخط الأمامي في مواجهة وباء كورونا أن “يفطروا رمضان إن كانوا يخافون أن يؤدي صومهم إلى ضعف مناعتهم أو تضييع مرضاهم”.

وأفاد المجلس، في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية، أن العاملين في المجال الطبي الذين يعتنون بمرضى كوفيد-19 مستثنون من صيام شهر رمضان.

وحث المجلس أيضا المسلمين على عدم التجمع لأداء صلاة الجماعة خلال الشهر الذي يبدأ هذا الأسبوع.

كما دعا المجلس الإماراتي المسلمين بالالتزام بالتباعد أثناء الصلاة في رمضان وعيد الفطر.

وحذر المجلس في البيان من “الدعوة إلى التجمع في مثل هذه الظروف، لما فيه من تعريض حياة الناس للخطر والمهالك، وأن مثل هذه الدعوات حرام شرعا”.