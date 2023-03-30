مجلس الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا جديدا بخصوص فيزا شنغن

وافق مجلس الإتحاد الأوروبي على التفاوض بشأن اقتراح لرقمنة إجراءات طلب تأشيرة شنغن لجميع المتقدمين.

ويقدم الاقتراح الخاص برقمنة إجراءات التأشيرة إمكانية التقدم للحصول على تأشيرة شنغن عبر الإنترنت. ويستبدل ملصق التأشيرة الحالي بالتأشيرة الرقمية، مما يجعل العملية أسهل.

علاوة على ذلك، يهدف الاقتراح أيضًا إلى جعل إجراءات طلب تأشيرة شنغن أكثر عملية وتحسين أمن منطقة شنغن.

وفي ترحيبها بقرار المجلس ، قالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرجارد. إن إجراء التأشيرة الرقمية سيسهل على الجميع التقدم بطلب للحصول على الوثيقة.

وشدد نفس المتحدث على أن رقمنة إجراءات تأشيرة شنغن ستقلل من عدد الرحلات إلى القنصليات. وستسهل على المسؤولين معالجة الطلبات.

وستعمل التطبيقات عبر الإنترنت على تقليل عدد الرحلات إلى القنصلية للمسافرين وتجعل العملية أكثر سلاسة للإدارات الوطنية.

في الوقت نفسه، ستضع التأشيرة الرقمية حداً لمخاطر تزوير وسرقة ملصق التأشيرة، كما جاء في بيان ستينرجارد.

وفقًا لمجلس الاتحاد الأوروبي إذا تمت الموافقة على القواعد المقترحة حديثًا. فسيقوم الاتحاد الأوروبي بإنشاء منصة لطلب التأشيرة.

وستكون هذه المنصة موقعًا إلكترونيًا واحدًا ، وسيتم تقديم جميع طلبات تأشيرة شنغن من خلاله.

وسيتمكن المتقدمون للحصول على تأشيرة شنغن من تقديم جميع المعلومات ذات الصلة. وتحميل نسخ إلكترونية من السفر بالإضافة إلى المستندات الداعمة، ودفع رسومهم. سيتم أيضًا إخطار المتقدمين بالقرار المتعلق بالتأشيرة من خلال نفس الموقع.

الحضور الشخصي إلى القنصلية ضروري

وشدد المجلس على أن “الحضور الشخصي إلى القنصلية سيكون ضروريًا فقط للمتقدمين لأول مرة. والأشخاص الذين لم تعد بياناتهم البيومترية صالحة وأولئك الذين لديهم وثيقة سفر جديدة”.

وأوضح نفس المصدر أنه في الحالات التي يرغب فيها شخص ما في السفر إلى عدة دول شنغن. ستحدد المنصة أي دولة من الدول المصدرة لتأشيرات شنغن ستكون مسؤولة عن فحص طلباتهم.

ومع ذلك، سيظل بإمكان جميع المتقدمين تحديد ما إذا كانوا يرغبون في معالجة طلباتهم. من قبل دولة عضو في منطقة شنغن محددة وفقًا لغرض السفر.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، وبموجب القواعد المقترحة حديثًا، سيتم إصدار جميع التأشيرات في شكل رقمي. وموقعة بالتشفير وكشفرة ثنائية الأبعاد. كما سيؤدي ذلك إلى تقليل المخاطر الأمنية المتعلقة بملصقات التأشيرات المسروقة والمزيفة.

حاليًا، يُطلب من جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن حضور المقابلة وتقديم العديد من المستندات. اعتمادًا على نوع التأشيرة التي يتقدمون للحصول عليها.

أولئك الذين يخططون للوصول إلى الكتلة لأغراض السفر يحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن السياحية.

يسمح هذا النوع من التأشيرات لجميع حامليها بالبقاء في المنطقة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال فترة ستة أشهر.

ويجب على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن السياحية تقديم نموذج طلب التأشيرة الكامل. وجواز السفر وصورتين حديثتين وحجز رحلة ذهابًا وإيابًا.

علاوة على ذلك، يجب عليهم أيضًا تقديم دليل على أنهم حجزوا مكانًا للإقامة. وإثباتًا لشراء تأمين صحي للسفر من الاتحاد الأوروبي ، وإثباتًا على الوسائل المالية، من بين أمور أخرى.