مجلس الامن الدولي يؤكد دعمه التام لجهود هورست كوهلر في الصحراء الغربية  

أكد مجلس الامن الدولي، أمس الاربعاء، دعمه التام لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر.

الرامية إلى إعادة بعث مسار التسوية السلمية للازمة في الصحراء الغربية.

وقال رئيس مجلس الامن الدولي كارل جان غوستاف فان أوستروم، الممثل الدائم لهولندا فى الأمم المتحدة الذى تتولى بلاده رئاسة المجلس لشهر مارس.

أن أعضاء المجلس عبروا عن دعمهم التام لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي.

وذلك في ختام أول إحاطة قدمها كوهلر أمام أعضاء المجلس، تطبيقا للائحة 2351 لسنة 2017.

التي تضمنت دعوة للأمين العام الأممي من أجل تقديم تقرير حول الوضع السائد في الصحراء الغربية.

بعد مضي ستة أشهر عن تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام الأممي.

كما رحب أعضاء الهيئة الأممية باللقاءات الثنائية الأخيرة التي قام بها المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية مع أطراف الأزمة.

جبهة البوليساريو والمغرب و دول الجوار، بهدف بعث مسار المفاوضات بحركية جديدة.

وأكد المجلس الأممي على ضرورة الالتزام بانخراط بناء من أجل دفع مسار التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية.

معبرا، عن انشغاله حيال الوضع في منطقة الكركارات، مشددا على أهمية الحفاظ على الوضع مثلما كان عليه في المنطقة العازلة.

وضرورة التفعيل التام للائحة رقم 2352 لسنة 2017 الخاصة بتمديد مهام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”.