مجلس الامن الدولي يؤكد على مركزية إتفاق الجزائر في تسوية الأزمة المالية

إعتمد مجلس الأمن الدولي بلاغا صحفيا حول إغلاق بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على مركزية اتفاق الجزائر في تسوية الأزمة المالية.

وأكد مجلس الأمن الدولي تدعيم سيادة مالي ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها واتفاق السلام والمصالحة لعام 2015 الموقّع بالجزائر ذا أهمية محورية.

هذا وحث مجلس الامن جميع الأطراف على استئناف الحوار والالتزام باتفاق الجزائر لضمان السلام والاستقرار في مالي.