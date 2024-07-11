مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري CREA يجتمع مع مجلس أرباب الأعمال في كندا

عقد مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري CREA إجتماعا مع مجلس أرباب الأعمال في كيبيك بكندا.

ويدخل هذا الإجتماع في إطارالمهمة الإقتصادية في كندا، والذي يعد معه مذكرة تفاهم لتنظيم الشراكة بين أعضاء المنظمتين .

وشارك في هذا الإجتماع 170 متعاملا إقتصاديا في منتدى اقتصادي حول فرص الاستثمار في الجزائر حيث تم تسليط الضوء على قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين، والصناعة الصيدلانية، والزراعة وصناعة الأغذية الزراعية، فضلاً عن عرض منصة المستثمرين وطرق معالجة ملفات الاستثمار.

كما تم عقدت لقاءات ثنائية B to B و اجتماعات قوية ومثمرة بين المتعاملين من كلا البلدين.

واختتم المنتدى أعماله بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري CREAومجلس التنمية الإقتصادية كندا الجزائر CDCA.

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