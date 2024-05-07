مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ينظم لقاء مع المتعاملين الناشطين في مجال السياحة والفندقة

نظم اليوم مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري CREA لقاء مع المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في القطاعين العام والخاص في مجال السياحة و الفندقة بصفة خاصة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة المبادرات تحت شعار “وطنيون إقتصاديا و متحدون إجتماعيا ” التي تعزز القدرة الشرائية لدى العائلات الجزائرية.

وحسب بيان المجلس، فقد عرف هذا الإجتماع مشاركة مجمع فندقة،سياحة و حمامات معدنية HTT، و شركة الإستثمار الفندقي SIH و مؤسسة الديوان الوطني الجزائري للسياحة ONAT و الديوان الوطني للسياحة ONTو الفيدرالية الوطنية لأصحاب الفنادق و السياحة FNHT بحيث يمثل عدد المشاركين أكثر من 1600فندق موزعين على مختلف ربوع الوطن .

وأوضح المصدر نفسه، أن الأهداف التي سطرت تصب في مصلحة العائلات الجزائرية وجاليتنا المقيمة بالخارج، حيث تمكنهم من الإستفادة من أسعار مغرية في جودة الإيواء على مستوى الفنادق طيلة السنة.

كما تمكن أيضا من الإكتشاف عن قرب التراث السياحي الكبير الذي تتمتع به بلادنا .

وبعد نقاش بناء و مثمر ، إلتزم أصحاب الفنادق الناشطون في القطاعين العام و الخاص بتحسين عروض خدماتهم و تقديم أسعار ترويجية.

وستمكن هذه العملية التي ستنطلق مع مطلع موسم الإصطياف جميع العائلات الجزائريةبالتمتع بعطلتهم الصيفية و كذا عطل نهاية الأسبوع .

و في هذا الإطار يحيي مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري CREAإلتزام المتعاملين الإقتصاديين كونهم شركاء بصفة مباشرة في العملية و يؤكد إرادته في العمل على تعزيز القدرة الشرائية لمواطنينا.