مجلس التجديد الاقتصادي يناقش سبل تعزيز الصادرات الجزائرية

عقدت لجنة التصدير التابعة لـ مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري اجتماعاً بمقر المجلس، خُصص للوقوف على واقع قطاع التصدير وتشخيص أبرز الانشغالات والتحديات التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون.

وتناول الاجتماع سبل تحسين أداء الصادرات الجزائرية وتعزيز حضور المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية. إلى جانب تحديد الأولويات المقبلة ووضع الخطوط العريضة لمخطط عمل يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف لجان المجلس، بما يسمح بتوحيد الجهود وتحقيق نجاعة أكبر.

وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس، كمال مولى، أن تطوير الصادرات يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين والعمل وفق رؤية موحدة. مشدداً على أهمية مرافقة المؤسسات الجزائرية ورفع تنافسية المنتوج الوطني، خاصة في ظل الفرص التي تتيحها الأسواق الخارجية.

كما شدد الحاضرون على ضرورة مواصلة العمل الميداني والاستماع لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين. من أجل إيجاد حلول عملية تدعم مسار تنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.