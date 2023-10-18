مجلس التجدید الإقتصادي الجزائري يتضامن مع الشعب الفلسطیني

أعرب مجلس التجدید الإقتصادي الجزائري عن تأثره الشدید بالوضع المأساوي والمرعب. الذي یعیشه الشعب الفلسطیني الشقیق.

وفي بيان للمجلس قدّم من خلاله تعازيه الخالصة لأسر الضحایا الفلسطینیین. وتضامنا مع الشعب الفلسطیني الشقیق قرر أعضاء مجلس التجدید الاقتصادي الجزائري الإلتزام بدقیقة صمت بمقر عملھم. مع كافة موظفیھم ترحما على أرواح الضحایا الفلسطینیین في ھذه المأساة غدا الخمیس على الساعة 12 زوالا.

كما دعا رئیس مجلس التجدید الإقتصادي الجزائري كمال مولى في نفس السیاق كل المؤسسات

الاقتصادیة عبر التراب الوطني للانضمام لھذه المبادرة.