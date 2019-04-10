مجلس الحكومة يدرس مشاريع مراسيم تنفيذية والتحضيرات لشهر رمضان

عقد مجلس الحكومة اجتماعا برئاسة الوزير الأول بدوي،تناول فيه عدة مشاريع مراسيم تنفيذية وكذا التحضيرات الخاصة لشهر رمضان.

وحسبما أكده، وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة حسان رابحي، خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة، أن مجلس الحكومة، المجتمع اليوم الأربعاء

قد ناقش مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على تجديد رخصة الإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور.

وذلك عبر الساتل من نوعVSAT ولتوفير خدمات اتصالات الكترونية للجمهور الممنوحة لشركة اتصالات الجزائر الفضائية شركة ذات أسهم.

كما درس مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة مفتوحة للجمهور للاتصالات الشخصية النقالة العالمية.

عبر السواتل من نوع جي أم بي سي أس ولتوفير خدمات الاتصالات الالكترونية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة اتصالات

الجزائر الفضائية شركة ذات أسهم وتجديدها. الإذاعة الوطنية.

http://www.radioalgerie.dz/news/sites/default/files/rabhi2.mp3?uuid=5cae54e010147