مجلس الدولة.. تأجيل الجلسات المقرر إنعقادها يومي 7 و14 ماي

تم، اليوم الإثنين، تأجيل الجلسات المقرر انعقادها بمجلس الدولة يومي 7 و 14 ماي المقبل إلى تاريخ لاحق.

أفاد مجلس الدولة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن تقرر تأجيل الجلسات المقرر انعقادها يوم الخميس 7 ماي الجاري الخاصة بالغرفة الأولى بأقسامها الثلاثة.

وكذا جلسات الغرفة الثانية بقسميها المقرر انعقادها يوم 14 ماي إلى تاريخ لاحق.

وجاء في بيان مجلس الدولة “بناء على المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس سنة 2020 المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) و مكافحته”.

و”عملا بتعليمة السيد الوزير الأول رقم 79 المؤرخة في 07 مارس سنة 2020 الرامية إلى تنفيذ نظام وطني للوقاية من وباء كورونا و الحيلولة دون انتشاره و نظرا لتمديد العمل بنظام الحجر الصحي”.

وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له وهذا الى غاية 14 ماي 2020 المعلن عنها من طرف الوزير الاول.

يضيف البيان “يعلم مجلس الدولة كافة مستخدميه و مرتفقيه أنه تقرر تأجيل الجلسات المقرر انعقادها يوم الخميس 7 ماي 2020 الخاصة بالغرفة الاولى بأقسامها الثلاثة و كذا الجلسات المقرر انعقادها يوم 14 ماي والخاصة بالغرفة الثانية بقسميها وهذا الى تاريخ لاحق”.