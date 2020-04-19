مجلس الدولة يؤجل الجلسات الخاصة بالغرفة الرابعة المنعقدة يوم 29 أفريل

الوطني
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مجلس الدولة يؤجل الجلسات الخاصة بالغرفة الرابعة المنعقدة يوم 29 أفريل
بقلم أمينة داودي

أعلن مجلس الدولة اليوم الأحد، عن تأجيل الجلسات المقرر انعقادها يوم الخميس 23 أفريل المقبل الخاصة بالغرفة الرابعة بأقسامها الخمسة، وهذا إلى تاريخ.

وأفاد بيان للمجلس، أن الإجراء يأتي في إطار التدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف البيان، أنه بناء على المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس سنة 2020 المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) و مكافحته، وعملا بتعليمة الوزير الأول رقم 79 المؤرخة في 07 مارس سنة 2020 الرامية الى تنفيذ نظام وطني للوقاية من وباء كورونا والحيلولة دون انتشاره.

ونظرا لتجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له، لمدة عشرة أيام اضافية، وهذا الى غاية 29 أفريل المعلن عنها من طرف الوزير الأول، فإن مجلس الدولة يعلم كافة مستخدميه ومرافقيه أنه تقرر تأجيل الجلسات المقرر انعقادها يوم الخميس 23 أفريل 2020، الخاصة بالغرفة الرابعة بأقسامها الخمسة، وهذا إلى تاريخ لاحق.


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