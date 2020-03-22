مجلس الدولة يقرر تأجيل جلساته المقررة يومي 26 مارس و4 أفريل

أعلن مجلس الدولة، أنه تقرر تأجيل الجلسات المقرر انعقادها يوم الخميس 26 مارس 2020 ويوم الخميس 2 أفريل إلى تاريخ لاحق.

وأوضح المجلس، في بيان له، اليوم الأحد، أن هذا التأجيل يأتي بناء على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته.

وكذا عملا بتعليمة الوزير الأول رقم 79 المؤرخة في 7 مارس سنة 2020، الرامية إلى تنفيذ نظام وطني للوقاية من وباء كورونا والحيلولة دون استشارة.

للإشارة، جلسة 26 مارس 2020 خاصة بالغرفة الرابعة بأقسامها الخمسة، والجلسة المقررة يوم الخميس 2 أفريل 2020، خاصة بالغرفة الأولى بأقسامها الثلاث.