مجلس السلم الإفريقي يقر نتائج اجتماع بلدان الجوار الليبي المنعقد بالجزائر

ثمن مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي، الجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر لاستعادة السلم والاستقرار في ليبيا.

وأقر المجلس، في اجتماعه الـ1035 المنعقد يوم الخميس على المستوى الوزاري “نتائج الاجتماع الوزاري لبلدان جوار ليبيا الذي عقد يومي الـ 30 و الـ 31 أوت 2021 بالجزائر العاصمة.

وعبر المجلس، عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر لاستعادة السلم والاستقرار وكذا تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا.

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ودعا المجلس، عبر بيان له، نشر عقب الاجتماع الذي عقد يوم الـ 30 سبتمبر حول تأثير انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على منطقة الساحل وعموم القارة الافريقية، إلى “دعم المجتمع الدولي لندوة المصالحة الوطنية الليبية التي سينظمها الاتحاد الافريقي بالتنسيق مع البلدان المجاورة”.

مؤكدا على “ضرورة مشاركة كافة البلدان المجاورة لليبيا في كافة الاجتماعات حول الوضع في ليبيا، قصد تعزيز التعاون وتنسيق الجهود الهادفة إلى دعم مسار السلام في البلاد”.

كما أعرب المجلس، عن ارتياحه “للتقدم السياسي الإيجابي المحرز في ليبيا نحو توحيد المؤسسات الأمنية للبلاد منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 23 أكتوبر 2020” مؤكدا أن الوضع في ليبيا وكذا على مستوى حدودها “يبقى متقلب”.

هذا ودعا مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي إلى “انسحاب فوري وكامل لكافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا قصد توفير فضاء للمسارات الوطنية لتوطيد السلم وتسوية النزاع”.

وأعرب المجلس، عن رفضه القاطع لأي تدخل في الشؤون الداخلية لليبيا و طالب بالوقف الفوري للتدخل الخارجي، مجددا تأكيده على أن المجلس لن يتردد في الكشف عن هؤلاء الذين يستمرون في تأجيج النزاع في ليبيا من خلال توفير السلاح و التجهيزات العسكرية، في انتهاك للحظر المفروض على الأسلحة الصادر عن الأمم المتحدة.

وحث المجلس، الأطراف الليبية على “بذل كل الجهود لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وعادلة وشاملة يوم 24 ديسمبر 2021″ كما تضمنته خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي”.

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