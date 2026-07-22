مجلس السلم والأمن الإفريقي يثمن جهود الرئيس تبون في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف

أشاد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بصفته نصير الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا، مثمنا قيادته الثابتة في الدفع بأجندة الاتحاد الإفريقي في هذا المجال.

وجاءت هذه الإشادة في البيان الختامي للمجلس، الصادر عقب اجتماعه الوزاري المنعقد أمس الثلاثاء، حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا. حيث ثمّن “القيادة الثابتة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في الدفع بأجندة الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”.

وفي السياق ذاته، دعا مجلس السلم والأمن، استنادًا إلى قرار مؤتمر الاتحاد الإفريقي الصادر في فيفري 2026، مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى إعداد إطار قاري للتصدي لاستغلال الجماعات الإرهابية للتكنولوجيات الناشئة. على غرار الطائرات دون طيار والمنصات المشفرة ووسائل التمويل الرقمي. مع الاعتماد على “مبادئ الجزائر التوجيهية” وضمان توافقها مع المعايير الدولية.

للإشارة، كان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، قد شارك في الاجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حيث أبرز خلال كلمته، أن رئيس الجمهورية دأب في مختلف المحافل على وصف الإرهاب بأنه الآفة الأخطر والشر المطلق الذي يزعزع استقرار القارة ويقوض المكاسب التنموية التي تحققت بجهود كبيرة ويضعف مؤسسات الدولة ويعمق الأزمات الإنسانية ويعرقل قبل كل شيء المسار المشروع لإفريقيا نحو الاستقرار والازدهار.