مجلس الشورى المغاربي يستهجن لائحة البرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر

استهجن مجلس الشورى المغاربي، اليوم الأحد، للائحة البرلمان الأوروبي إزاء الوضع في الجزائر، معتبرا أنّ مايحدث في الجزائر شأن داخلي وخاص.

ووصف إتحاد الشورى المغاربي لائحة البرلمان الأوروبي بالتدخل المشؤوم ضد دولة مستقلة و ذات سيادة.

واستنكر المجلس في بيان له هذا التدخل المشؤوم ضد دولة مستقلة وذات سيادة من مؤسسة أوروبية تشريعية.

كما ذكر ذات البيان، أنّ البرلمان الأوروبي، وكمؤسسة تشريعية، عليها أن تتذكر بأنها فشلت أساسا في مهمتها، المتمثلة في التنمية والارتقاء بالاتحاد الأوروبي إلى اتحاد سياسي.

وأشار الى أن هذه الهيئة، لاتمتلك حتى صلاحية المبادرة التشريعية في نطاق دائرة اختصاصها، لاشيء سوى لممارسة مزيد من الضغط للانتفاع أكثر والتشويش على الاستحقاقات القادمة.

والتي تتثمل في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر 2019، وذلك لدواع عقائدية وحسابات ضيقة واستحقاقات محلية مقبلة.