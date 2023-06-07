مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي: الجزائر تتبوأ مكانة معتبرة بالمجتمع الدولي

استقبلت الامانة العامة لمجلس الشورى لدول اتحاد المغرب العربي، باعتزاز وامتنان كبيرين انتخاب الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة.

وجاء في بيان للأمانة: “هذه النتائج تحمل رسالة في ثناياها دلالات واضحة وعربون قوي للمكانة المعتبرة التي تتبوؤها الجزائر في المجتمع الدولي. كعضو دائم ونشط في منتظمه الاممي منذ استعادة سيادتها الوطنية الكاملة. ولمواقفها المشرفة كفاعل رئيس في الدفاع المستميت عن القضايا المشروعة. والمبادئ السامية لحقوق الإنسان والشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وفي الوساطة كمحايد نزيه وحكم موضوعي. يتمتع بمصداقية في فض الخلافات والنزاعات المرتبطة بحفظ الأمن والسلام والاستقرار في ربوع المعمورة”.

وختمت الأمانة: “فهنيئا للجزائر شعبا وقيادة لهذه الثقة الأممية الخالصة. ومزيدا من التألق والنجاحات تحت القيادة الرشيدة للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.