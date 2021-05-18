 مجلس الشورى للاتحاد المغرب العربي يستنكر العدوان على الشعب الفلسطيني

استنكر مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، العدوان الصهيوني “الغاشم” على الشعب الفلسطيني الأعزل.

وطالب مجلس الشورى، المحاكم الدولية فتح تحقيق عاجل لمتابعة مجرمي الكيان الصهيوني عن جرائمه ضد الانسانية.

وناشدت الهيئة، المجتمع الدولي للعمل على الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وضمان حمايته ومقدساته وأرواحه بمرافقة أممية دولية.

وجدّد مجلس الشورى، تأييده وموقفه الراسخ للشعب الفلسطيني ونضاله للمحافظة على وجوده وهويته واستعادة حقه المسلوب.

بالإضافة إلى إقامة دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس طبقا للشرعية الدولية.