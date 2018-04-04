مجلس الشيوخ الأمريكي: الجزائر بلد صديق وحليف للولايات المتحدة

أكد رئيس لجنة الاستعلامات بمجلس الشيوخ الأمريكي، ديفن نونيز اليوم الاربعاء بالعاصمة.

أن الجزائر منذ زمن طويل منطقة استقرار وبلد صديق وحليف قديم للولايات المتحدة الأمريكية.

وعقب الاستقبال الذي خصه به وزير الشؤون الخارجية عبد القار مساهل، قال نونيز الذي يقود وفدا عن مجلس الشيوخ الأمريكي.

“كان لنا اجتماعا ممتازا مع وزير الشؤون الخارجية ونحن سعداء لتواجدنا هنا من أجل تمثيل لجنة الاستعلامات لمجلس الشيوخ.

ومن جهته، أوضح مساهل أنه كانت له محادثات “هامة للغاية” من خلال طرح انشغالات الجزائر بالمنطقة.

اضافة الى استعراض “الخبرة التي اكتسبتها الجزائر لاسيما في القضايا التي تستوقفنا جميعا”.

و صرح مساهل أن ومسائل مكافحة الارهاب ليست من انشغالات الولايات المتحدة وحدها بل المجتمع الدولي بأسره.

مضيفا أنه تم ايضا التطرق الى القضايا التي تخص المنطقة لاسيما الوضع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل.

و أوضح مساهل بان الاهتمام الذي يوليه الشريك الأمريكي للخبرة الجزائرية “هام للغاية”.

و حرصنا على توضيح كيفية توصل الجزائر خلال السنوات الأخيرة، بفضل حكمة و نظرة رئيس الجمهورية.

الى تحقيق هذا الاستقرار الذي لطالما تطلع اليه ليس فقط الشعب الجزائري بل و أيضا شركائنا.