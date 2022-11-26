مجلس الشيوخ الأمريكي: كوفيد-19 نشأ من حادث في المختبر!

توصلت لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للصحة والتعليم والعمل والمعاشات التقاعدية، في تقرير مؤقت، إلى إن جائحة كورونا ناجمة على الأرجح نتيجة حادث متعلق بدراسة بحثية في المختبر.

وجاء في الوثيقة الأمريكية: “استنادا إلى تحليل المعلومات المتاحة للعامة. يبدو من المعقول استنتاج أن جائحة كوفيد – 19 نتجت على الأرجح عن حادث متعلق بالبحث”.

ويدور الحديث حول أي نوع من الحيوانات هو المضيف الوسيط لـ”سارس – كوف – 2“. ومتى أصاب إنسانا لأول مرة، وكيف اكتسب الفيروس التاجي ميزاته الوراثية الفريدة.

وزعمت الولايات المتحدة مرارا أن “كوفيد 19” نشأ في مختبر بمدينة ووهان بالصين، إلا أن بكين نفت هذه المزاعم.

كما أن موقع القناة التلفزيونية الألمانية “إن – تي في”، أفاد في أكتوبر، بأن مجموعة من ثلاثة علماء زعموا أنهم عثروا على دليل على أصل مختبري لفيروس كورونا.

كما نشرت لجنة مكافحة فيروس كورونا في المجلة الطبية البريطانية “لانسيت” تقريرا يستند إلى عامين من العمل. ذكرت فيه أنها لا تستبعد الأصل المختبري لـ “كوفيد 19“.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية على خلفية هذا التقرير أنها تواصل البحث عن أصل منشأ فيروس “سارس – كوف – 2“.