مجلس الشيوخ الأميركي يرفض بناء او تشغيل قنصلية في ‎الصحراء الغربية المحتلة‎

صادق الكونغريس الأمريكي على قانون الإعتمادات بمنع وزارة الخارجية الأمريكية من إستعمال الميزانية المخصصة لها في بناء او تشغيل أي قنصلية بالصحراء الغربية المحتلة.

وقد نصت وثيقة قانون الاعتمادات ميزانية الحكومة في صفحة 201 على مايلي :

أن لا يتم تخصيص اي جزء من الأموال او خلاف ذلك من الاعتمادات المتاحة بموجب قوانين سابقة لوزارة الخارجية و البعثات الخارجية وغيرها من البعثات في بناء او تشغيل قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية.

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