مجلس المحاسبة: الاعتمادات المالية المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2022 مبلغ 1,303 مليار

قدم مجلس المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2024، عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي خصصت له وكذلك الموارد البشرية التي يتوفر عليها بالإضافة إلى نشاطاته في مجال التعاون الدولي خاصة ما تعلق منه بتعزيز تبادل الخبرات في مختلف مجالات الرقابة مع الأجهزة العليا للرقابة المماثلة.

وحسب هذا التقرير, الذي نشر اليوم الأحد على موقع مجلس المحاسبة الرسمي، فقد بلغت الاعتمادات المالية المخصصة لمجلس المحاسبة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2022 مبلغ 1,303 مليار دج بزيادة تقدر بـ 53,756 مليون دج (+4,30%) مقارنة باعتمادات ميزانية الشهير لسنة 2021.

كما تمثل حصة الاعتمادات الموجهة لتغطية نفقات المستخدمين لسنة 2022 نسبة 89,63% من ميزانية التسيير، مقابل نسبة 10,37% فيما يخص نفقات تسيير المصالح. ووفقا للتقرير ذاته.

وبخصوص استهلاكات الاعتمادات إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2022، فقد بلغت 968,202 مليون دج أي بنسبة تنفيذ قدرها 74.31%.