عاجل

مجلس المحاسبة يتبرأ من أي مسؤولية إزاء معلومات غير واردة رسميا من مصالحه المخولة لذلك

الحرب ضد الفساد
  • -
  • 0
مجلس المحاسبة يتبرأ من أي مسؤولية إزاء معلومات غير واردة رسميا من مصالحه المخولة لذلك
بقلم نويس عبد الجلال

فنّد مجلس المحاسبة اليوم الاثنين، أنه لم يقم بإرسال تقارير مفصلة عن سوء تسيير المال العام بطلب من النيابة العامة.

والتي تخص ملفات عالقة خلال الفترة الممتدة بين 2009-2019. حسب بيان وارد من ذات الهيئة.

وأوضح مجلس المحاسبة في بيان له أنه يتبرأ من أي مسؤولية إزاء معلومات غير واردة رسميا من مصالحه المخولة لذلك.

واصدر مجلس المحاسبة هذا البيان تعقيبا على معلومات تناقلتها وسائل إعلام حول “إرسال مزعوم لتقارير مفصلة حول سوء تسيير

المال العام بطلب من النيابة العامة تخص ملفات عالقة خلال الفترة الممتدة بين 2009-2019.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com