مجلس المحاسبة يحقق في ملفات فساد ببلدية الخروب في قسنطينة

بالموازاة مع استمرار التحقيق القضائي حول قضيتي الوعاء العقاري و”قفة رمضان”

علمت “النهار” من مصادر قضائية مطلعة، بأن مجلس المحاسبة لناحية قسنطينة، باشر تحقيقات في قضايا فساد على مستوى بلدية الخروب، التي تعدّ ثاني أكبر بلدية بعد عاصمة الولاية.

وحسب ذات المصادر، فإن قضاة مجلس المحاسبة تحركوا بناءً على ملفات وصلت مكاتبهم، تخص التسيير وقضايا فساد ثقيلة، تخص الأوعية العقارية التي تم منحها من دون وجه حق لمستفيدين ومنتفعين و”أباطرة العقار”، سواء تلك المتعلقة بالأوعية العقارية الحضرية الموجهة للبناء أو غيرها، ناهيك عن ملفات أخرى تخص مهام البلدية، ومنها منح رخص الاستغلال ورخص البناء وغيرها، حيث يتم التحقيق مع منتخبين ورؤساء مصالح وإداريين وتقنيين في مختلف المصالح وخاصة “الشباك الموحد”، ومصلحة التعمير والبناء، في الوقت الذي لا يزال التحقيق القضائي جاريا منذ أكثر من 6 أشهر على مستوى قاضي التحقيق للغرفة الأولى بمحكمة “الزيادية” الابتدائية، جاريا بشأن الوعاء العقاري الذي استفاد منه أحد الأشخاص بإقليم بلدية الخروب، وتم استغلاله في إنجاز مركز للتسلية والألعاب، وكذلك التحقيق الذي باشرته قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بذات المحكمة منذ أكثر من السنة، بشأن قضية “قفة رمضان” التي قدر غلافها المالي بحوالي مليارين و 600 مليون سنتيم، وهما القضيتان اللتان كانتا محل تحقيق ابتدائي من طرف الضبطية القضائية لأمن دائرة الخروب، التي استمعت إلى عديد الأطراف، من بينها منتخبون ومسؤولون وإداريون، على محاضر رسمية تم تقديمها إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الخروب الابتدائية، والذي حرر طلبا افتتاحيا وجه بموجبه الاتهام للمتهمين في القضيتين، وأحالهم على قضاة التحقيق بمحكمة “الزيادية” الابتدائية نظرا لتمتع بعضهم بـ”الضبطية العمومية”، مع الأمر بمباشرة مجريات التحقيق القضائي في تلك القضايا والمتابعين بها، وهي التحقيقات التي لا تزال جارية إلى غاية الآن.