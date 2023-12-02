مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي لعام 2023

أعلن مجلس المحاسبة اليوم السبت عن نشر تقريره السنوي لعام 2023

وحسب بيان المجبس انه وعملا بالمادة 199 من الدستور، يقوم مجلس المحاسبة بنشر تقريره السنوي 2023، المعد طبقا لأحكام الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.

وتضمن التقرير السنوي بعام 2023 أهم نتائج أعمال الرقابة المنجزة من قبل مجلس المحاسبة بعنوان برنامج نشاطه الرقابي لسنة 2021. وأرفق بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها للمسيرين. وكذا ردود المسؤولين والممثلين القانونيين والسلطات الوصية المعنية التي بلغت إليها هذه الأعمال في ظل احترام الإجراء الحضوري.

وحسب بيان المجلس أن التقرير السنوي لـ 2023 تضمن ايضا المعاينات والتقييمات الواردة إلى ترقية التسيير السليم وحسن الأداء في استخدام الوسائل والموارد العمومية من قبل الهيئات الخاضعة للرقابة.

ويحتوي التقرير على 12 مذكرة إدراج و34 توصية موزعة على ثلاثة فصول مخصصة على التوالي لإدارات الدولة والجماعات المحلية والمرافق والمؤسسات العمومية، متبوعة بفصل رابع يقدم فيه مجلس المحاسبة عرضا عن استعمال موارده المالية والبشرية بالإضافة إلى نشاطاته الدولية خلال السنة المعنية.

وجاء التقرير السنوي لمجلس المحاسبة لعام 2023 كمايلي: مجلس المحاسبة