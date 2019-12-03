مجلس النواب الأردني يدين لائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر

أدان رئيس مجلس النواب الأردني، رئيس الإتحاد البرلماني العربي، عاطف الطراونة لائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر.

وإلتقى الطراونة في مكتبه بدار مجلس النواب بالعاصمة الاردنية عمان، وفد يمثل برلمانيات من الجزائر.

وخلال اللقاء الذي حضرته رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائب وفاء بني مصطفى، أكد الطراونة على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين ، مشدداً على أهمية إدامة التواصل والتعاون في المجالات كافة لا سيما البرلمانية منها.

ويضم الوفد البرلماني الجزائري لويزة شاشوة نائب رئيس مجلس الأمة وشنتوف مختارية العضو بمجلس الأمة، وفارح ليندة وحميدي نبيلة احلام من المجلس الشعبي الوطني.

ويأتى اللقاء على هامش أعمال ملتقى البرلمانيات العربيات والذي يحمل عنوان “التمييز المبني على النوع الاجتماعي”، وانطلقت أعماله في دار مجلس النواب اليوم بمشاركة برلمانيات من الأردن وفلسطين ومصر والجزائر.