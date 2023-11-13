مجلس النواب الأردني يطلب مراجعة الاتفاقات الموقعة مع الكيان الصهيوني

طلب مجلس النواب في الأردن، من لجنته القانونية إجراء مراجعة للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتقديم المقترحات بشأنها، على خلفية الهجمات العنيفة التي يشنها المحتل على قطاع غزة.

وحسب التفاصيل التي أوردتها قناة “المملكة” الحكومية، فقد دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اللجنة القانونية. إلى تقديم مقترحات بشأن مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل للحكومة. وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع.

كما دعا الصفدي اللجنة القانونية إلى “وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية. للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية”.

وقال رئيس مجلس النواب، وفق قناة “المملكة”، إن “المجلس سيواصل عمله عبر انتظام أسبوعي في عقد الجلسات، على أن تتقدم في بدايتها غزة على سواها من الملفات، فمواصلة العمل وثبات مؤسسات الدولة ومواصلة عملها هو قوة لنا وبالتالي قوة لفلسطين وشعبها الصامد”.

وأضاف: “سنعمل، بالتنسيق مع الحكومة والجيش، على زيادة أعداد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة الغربية المحتلة”.