مجلس النواب الأمريكي يبدأ أولى إجراءات عزل ترامب

شرع مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، في إجراءات عزل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب.

وسيقوم أعضاء مجلس النواب، وهو ثاني أعلى غرفة تشريعية ورقابية في أمريكا، بعد الكونغرس، بالتصويت على توجيه اتهامين لترامب.

وإذا وافق أعضاء مجلس النواب على المقترح، فإن ترامب سيصبح ثالث رئيس أمريكي في تاريخ البلاد، يحال للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، لعزله.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكية، نانسي بيلوسي، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن المجلس “سيمارس إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها الدستور”.

ودعت بيلوسي زملاءها في مجلس النواب والحزب الديمقراطي لتطبيق القانون على ترامب.

وقالت بيلوسي “للأسف الشديد، لقد بينت الوقائع أن الرئيس أساء استغلال سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية”.

واتهمت بيلوسي ترامب بأنه “أعاق عمل الكونغرس لأنه طلب أن يكون فوق المساءلة وفوق الدستور وفوق الشعب الأميركي”، لتضيف العدو اللدود لترامب بالقول “في أميركا ليس هناك أحد فوق القانون”.

ومن المقرر أن يتم اليوم توجيه تهمتين إلى ترامب، وهما “استغلال السلطة” و”عرقلة عمل الكونغرس”.

وخلفية التهمتين هي قضية فضيحة ترامب مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.

ويُنسب لترامب أنه طلب من الثاني إعاقة خصمه المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام المقبل، جو بايدن.

وتخلص طلب ترامب من نظيره الأوكراني في فتح تحقيقات حول أنشطة لجو بايدن ونجله بأوكرانيا، مقابل وعود من ترامب بتقديم مساعدات أمنية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون استقال عام 1974 قبل تصويت مجلس النواب مباشرة على توجيه قرار اتهامي إليه بقصد عزله.

وبعدها بسنوات خضع الرئيس الأسبق بيل كلينتون لنفس الإجراء، غير أن كلا من نيكسون وكلينتون لم تتم إدانتهما في مجلس الشيوخ.

ويستبعد كثير من المراقبين أن تتم إقالة ترامب من قبل مجلس الشيوخ، بحكم أن الجمهوريين يسيطرون على الأغلبية فيه.

غير أن مجرد “جر” ترامب إلى مجلس الشيوخ في فضيحة التآمر مع رئيس بلد أجنبي للتأثير على مرجى الانتخابات في بلده، من شأنه أن يضعف حظوظ حزبه في الاحتفاط بسيطرته على البيت الأبيض والكونغرس.

وكانت مسيرات حاشدة انطلقت أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، بعدد من المدن الأمريكية، رفع فيها المتظاهرون شعارات تطالب بعزل ترامب.

ففي مدينة نيويورك، اصطف المتظاهرون في ميدان التايمز، حاملين لافتات لبعض مواد الدستور الأمريكي المتعلقة بإقالة الرئيس.