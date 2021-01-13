مجلس النواب الأمريكي يصوت بالموافقة على عزل الرئيس ترامب

ويتهم الديمقراطيون، الذين يهيمنون في مجلس النواب، ترامب بالتحريض على التمرد عبر الخطاب، الذي ألقاه يوم 6 جانفي، ويعتبر على نطاق واسع أنه حث أنصارا للرئيس على اقتحام مقر الكونغرس في حدث أسفر عن مقتل 5 أشخاص.