مجلس النواب الأمريكي يصوت بالموافقة على عزل الرئيس ترامب

صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، على قرار عزل الرئيس دونالد ترامب، وفقا لما نقله موقع “روسيا اليوم“.
هذا وسيحال هذا القرار إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه وفقا للإجراءات الدستورية.
وبقرار مجلس النواب، يصبح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يصوت المجلس لصالح عزله مرتين.
ويتهم الديمقراطيون، الذين يهيمنون في مجلس النواب، ترامب بالتحريض على التمرد عبر الخطاب، الذي ألقاه يوم 6 جانفي، ويعتبر على نطاق واسع أنه حث أنصارا للرئيس على اقتحام مقر الكونغرس في حدث أسفر عن مقتل 5 أشخاص.
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