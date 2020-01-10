مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار منع ترامب من أي عمل عسكري ضد إيران

صوت مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، على مشروع يحد من قدرة دونالد ترامب على القيام بأي عمل عسكري ضد إيران.

وأيد القرار ثلاثية من النواب جمهوريين، كما طالب الديمقراطيون،بعد ضربة أمريكية قتل فيها اللواء في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، باستعادة الكونغرس دوره في قرارات الرئيس بالنسبة إلى شن الحروب.

ويستند النص إلى قانون سلطات الحرب الذي أقر سنة 1973 ويمنع الرئيس من شن حرب ما لم ينل موافقة الكونغرس.

كما يطالب من الرئيس بوضع حد لإستخدام القوات المسلحة الأمريكية في أعمال عدائية ضد إيران أو ضد حكومتها او جيشها.

ومن شأن هذا القرار أن يطلق موجة محتدمة من النقاشات حول سلطات الحرب الرئاسية.

وجاء هذا القرار في الوقت التي تشهد فيه أمريكا توترا مع العدو اللدود لها طهران.