مجلس النواب المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ في البلاد

تم تمديد حالة الطوارئ في مصر، اليوم الخميس، لمدة 3 أشهر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، على قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتمديد حالة الطوارئ بالبلاد.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، فقد تم تمديد حالة الطوارئ، في جميع انحاء مصر، لمدة ثلاثة أشهر.

وحسب ذات المصدر، سيبدا تنفيذ قرار حالة الطوارئ بمصر، إبتداء من الـ25 من شهر جويلية الجاري.

ويتمثل نص القرار، بمادته الثانية، أن تتولى القوات المسلحة والشرطة المصرية، إتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله،

لحفظ الأمان في البلاد.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد اصدر قرارا، وافق عليه مجلس الوزراء، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، في 12 أكتوبر من عام 2017 .

وجاء هذا القرار، بعد هجوم “الواحات البحرية”، الذي خلف مقتل 17 شرطيا.