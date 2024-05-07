مجلس الوزراء: إقرار زيادات في منح ومعاشات المتقاعدين

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن قرار رفع منح المتقاعدين هو اعتراف وتقدير من الدولة بمجهودات العمال.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الإثنين.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية والمتضمن نتائج الاجتماع، فإن الزيادات في منح ومعاشات المتقاعدين ستطبق بنسبة تتراوح مابين 10 و 15 بالمائة.

كما أن هذه الزيادة ستمكن جميع فئات المتقاعدين من تحسين الإطار المعيشي لهم ولعائلاتهم. يضيف المصدر نفسه.