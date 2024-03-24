مجلس الوزراء: إيلاء الأهمية القصوى لهذه الولايات في مجال التنمية

نشرت رئاسة الجمهورية، نتائج ومخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، أين أمر رئيس الجمهورية، بإيلاء الأهمية القصوى لولايات الجلفة وخنشلة وتيسمسيلت وتندوف في مجال التنمية.

كما أمر رئيس الجمهورية برفع عدد السكنات الريفية المخصصة لولاية تيسمسيلت من 3 آلاف إلى 15 ألف وحدة سكنية.

وأعلن مجلس الوزراء تسجيل تقدم ملموس في ما يخص الرقمنة بين الهيئات والمؤسسات لتوحيد البيانات والمعطيات.

هذا وثمن مجلس الوزراء الأداء المشرف للبعثة الجزائرية بالأمم المتحدة وعلى رأسها السفير عمار بن جامع.

هذا وترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد.

وتناول الإجتماع، عروضا تتعلق بمتابعة مدى تنفيذ البرامج التكميلية للتنمية بولايات خنشلة، تيسمسيلت، الجلفة وتندوف، والتقرير المرحلي الخاص بالإحصاء العام للفلاحة.

وكذا برنامج إيصال الكهرباء للمستثمرات الفلاحية والمناطق الصناعية ومناطق النشاط. بالإضافة إلى وضعية التحضيرات للألعاب الأولمبية 2024.