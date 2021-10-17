مجلس الوزراء.. التشديد على ضمان الإنسجام بين برامج التكوين المهني والتعليم العالي

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بفتح مجال التكوين أمام عمال منتدبين، من الشركات والمؤسسات، في مختلف مراكز التكوين المهني، بمساعدة من الدولة.

وبخصوص دخول التكوين المهني لسنة 2021-2022، أمر الرئيس تبون بمواصلة العمل، لضمان التكامل، بين عروض التكوين، ومتطلبات عالم الاقتصاد، خاصة، في ما يتعلق بتلبية حاجات المؤسسات الاقتصادية، في مجال تكوين الموارد البشرية.

هذا وشدد رئيس الجمهورية على تثمين التكوين، في شعب ومجالات، لا تزال تعتمد على طرق تقليدية، في التسيير، لاسيما في تربية المائيات، وبناء سفن الصيد، ومجال الطاقات المتجددة.

كما أكد الرئيس على ضرورة ضمان الانسجام، بين برامج التكوين المهني، والتعليم العالي، في إطار خطة التنمية الوطنية، خصوصا في القطاعات الواعدة، على غرار الصناعة الصيدلانية.