مجلس الوزراء: التعجيل بالنسخة النهائية لقانون ينظم عمل ومهام شرطة العمران

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم خلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء أن على أن شرطة العمران ضرورة أمام ما يعرفه مجال العمران من فوضى.

وخلال الإجتماع الذي خصص لمراجعة عروض مشتركة بين قطاعات وزارية أمر رئيس الجمهورية بتعجيل إنشاء لجنة مشتركة، بين قطاعي الداخلية والسكن والعمران، من أجل الخروج بنسخة نهائية لقانون ينظم عمل ومهام شرطة العمران.

كما أكد الرئيس تبون أن شرطة العمران ضرورة ملحة أمام ما يعرفه مجال العمران من فوضى وغياب صارم للمراقبة والمتابعة. خاصة ما تعلق بعمليات الاستيلاء على أراضي الدولة.

وسيكون المهام الاساسية لشرطة العمران ضمن القانون، الرقابة الصارمة للوثائق والمستندات ومطابقتها، سواء المتعلقة بالبناءات الجديدة عبر أحياء البلديات أوالتوسعات العمرانية. وتكون تحت وصاية وزارية ولأفرادها إمكانية الاستعانة بالمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الوطني.