مجلس الوزراء: الجديد في قانون المالية هو تسجيل انجاز 250 ألف وحدة سكنية 

أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون، بتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة.

ويأتي هذا خلال ترؤسه يوم الأربعاء, اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، أن الرئيس “أمر بتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة, 100 ألف منها بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري و150 ألف بصيغة الإعانات الريفية, تكملة لالتزام رئيس الجمهورية بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين 2020-2024”.

وشدد رئيس الجمهورية على أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية.

كما أمر الرئيس بإدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء منذ العام 2022 بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام الرئيس ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024، مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي.