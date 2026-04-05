مجلس الوزراء: الجزائر ستتسلم أكثر من 110 مليون دولار من الأموال المنهوبة بسويسرا

اطّلع مجلس الوزراء، المنعقد اليوم الاحد، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مستجدات عملية استرجاع الأموال المنهوبة من سويسرا، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان، أنه قبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، قدم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عرضا حول ملف استرجاع الأموال المنهوبة.

إذ أفصح الوزير عن توجيه 33 إنابة قضائية إلى دولة سويسرا، تمت دراسة وقبول 20 ملفا منها.

كما عالجت بشكل نهائي إلى حد الآن أربعة ملفات، تتعلق بالأموال المنهوبة والمجمّدة. وستتسلم الجزائر بموجب هذه الإجراءات أكثر من 110 ملايين دولار.

وعقب ذلك، توجه رئيس الجمهورية بالشكر إلى كل من فيدرالية سويسرا ومملكة إسبانيا، لاسترجاع الجزائر أموالها المنهوبة.

بينما تم توجيه 61 إنابة قضائية إلى فرنسا في هذا الشأن ولم تتم الاستجابة لأيّ منها. يضيف المصدر ذاته.