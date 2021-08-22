مجلس الوزراء.. الشروع الفوري في صرف العلاوات المالية لعائلات شهداء الحرائق

كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، وزير الداخلية والأمين العام لرئاسة الجمهورية بالشروع الفوري في صرف العلاوات المالية، لعائلات شهداء الحرائق.

وفي هذا السياق، جدّد الرئيس توجيه تحية إكبار إلى الشعب الجزائري على الهبّة التضامنية الكبيرة، مع سكان الولايات المتضررة من الحرائق الأخيرة.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن رئيس الجمهورية، كلف وزراء الداخلية والفلاحة والسكن بإنهاء عمليات تقييم الخسائر وعمليات التعويض، على وجه السرعة.

كما أمر الرئيس تبون، بالاستعانة بالجيش الوطني الشعبي ـ إذا دعت الضرورة ـ لدعم صفوف الأعوان القائمين على تقييم الخسائر، ونحن على أبواب الدخول الاجتماعي وموسم البرد والأمطار.

وفي الأخير أسدى الرئيس تعليمات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بإعادة غرس الأشجار المثمرة والتشجير على أوسع نطاق في المناطق المتضررة، مع تنويعها.