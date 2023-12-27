مجلس الوزراء الفلسطيني يرفض الممر البحري بين قبرص وقطاع غزة

اعلن مجلس الوزراء الفلسطيني عن رفضه للممر البحري بين قبرص وقطاع غزة وما يحمله من مخاطر على سكان قطاع غزة.

كما كلف ذات المجلس وزير الخارجية والمغتربين بالتواصل مع الحكومة القبرصية بهذا الخصوص. وكذا الإصرار على الممر يعزز شكوكنا إزاء أهدافه.

مع تحويل مبلغ 4 ملايين دولار دولار لشراء أدوية لقطاع غزة لدعم القطاع الصحي. وتشكيل لجنة لدراسة إحتياجات المدارس من خدمات الإنترنت.

وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني بإدخال المساعدات عبر المعابر الخمس التي تصل الضفة الغربية بقطاع غزة وليس عبر ممرات تحمل يافطة إنسانية للتغطية على تمرير مخططات تتساوق مع أهداف حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء شعبنا في القطاع.