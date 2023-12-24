مجلس الوزراء: المصادقة على البرنامج التكميلي لولاية تندوف

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالإطلاق الفوري لدراسة معمقة تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر وموريتانيا.

ويأتي هذا بعد موافقة مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد على البرنامج التكميلي المقترح لفائدة ولاية تندوف الذي يشمل 18 عملية، تخص 07 قطاعات (الري، الصحة، التعمير والتحسين الحضري، البيئة، السكن، الشباب) بغلاف مالي إجمالي يقدر بــ 29،5 مليار دينار يضاف إلى البرنامج الجاري إنجازه.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري لدراسة معمّقة، تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر، تساهم في تنويع النشاطات الاقتصادية وخلق حيوية في المنطقة، خاصة على الحدود بين الجزائر وموريتانيا.