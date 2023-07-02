مجلس الوزراء: تحديد نسبة 40 % من المياه المسترجعة لإستخدامها في الري الفلاحي والصناعة

ترأس رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, اجتماعا لمجلس الوزراء, تناول مشروع قانون لتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها, وعروضا تخص, دور مؤسسة بريد الجزائر في دعم تعميم الخدمات المالية والدفع الالكتروني, إستراتيجية استعمال مياه محطات تصفية المياه في الري الفلاحي وفي الصناعة, بالإضافة إلى التحضيرات للألعاب الأولمبية 2024″.

وفيما يخص عرض يخص إستراتيجية استعمال مياه محطات تصفية المياه في الري الفلاحي وفي الصناعة، فقد أمر رئيس الجمهورية، خلال هذا الإجتماع بتحضير مخطط محكّم وواضح يراعي المؤشرات الاستدلالية التالية:

1ـ تحديد دقيق لنسبة المياه المسترجعة وفق عمليات التصفية، وتحديد الاحتياجات وطنيا.

2ـ إحصاء تقني لكل محطات التصفية المعطلة والتي هي في الخدمة بكل بلدية وولاية، بهدف تحديد قدرات الإنتاج.

3ـ تسجيل الاحتياجات لتطوير المكننة الخاصة بهذا القطاع، ضمن برنامج الحكومة، مع إعطاء الأولوية للولايات التي لا تعالج فيها المياه المستعملة، لاستخدامها في المجال الفلاحي مباشرة بدل اللجوء للمياه الجوفية، المصنفة في الاحتياط الاستراتيجي.

4ـ تحديد نسبة 40 بالمائة من المياه المسترجعة كهدف على المدى القريب، لاستخدامها في الري الفلاحي وفي قطاع الصناعة.