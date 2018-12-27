مجلس الوزراء: تحويل 496 هكتار من الاراضي الفلاحية ذات المردود الضعيف لمشروع الفوسفات بتبسة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على تحويل اراضي فلاحية من اجل انجاز مشروع لاستغلال وتحويل مادة الفوسفات في شرق البلاد في اطار شراكة جزائرية صينية.

ويخص التحويل الاول موزعة على ولايات الطارف وقالمة وسوق هراس وتبسة.

من اجل ازدواجية وعصرنة للسكة الحديدية التي تربط بين منجم الفوسفات و ميناء عنابة على مسافة 394 كلم.

اما التحويل الثاني فيتعلق بقطعة ارضية مساحتها 5ر4 كلم، غير مستغلة ومتكونة من جبال متواجدة ببلدية فيلفيلا بولاية سكيكدة.

وستحوي تلك المساحة محطة لتحلية المياه البحر ذات قدرة 70000 متر مكعب/يوم، مخصصة لاسيما لتموين وحدتي انتاج الاسمدة في منطقة حجار سود بولاية سكيكدة.