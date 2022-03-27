مجلس الوزراء..تعليمات لتسريع عملية ادخال المحطات الخمسة للتحلية قيد الإستغلال

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تعليمات لتسريع عملية ادخال المحطات الخمسة للتحلية قيد الإستغلال.

وحسب ما جاء بيان رئاسية الجمهورية، بخصوص التشخيص المتعلق بالمياه الصالحة للشرب لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة فإن الأمن المائي في الجزائر، إلا عبر تقنية تحلية مياه البحر.

لذا يستوجب على وجه الاستعجال الأقصى، تسريع عملية إدخال المحطات الخمس للتحلية قيد الاستغلال.

مع وقف كل عمليات حفر الآبار، لاستعمال المياه الجوفية، في تموين شبكات التزويد.

وذلك من أجل الحفاظعلى المخزون الاستراتيجي للمنسوب الحالي، وعدم تعريض الغطاء النباتي لأخطار بيئية.

بالإضافة للتشديد على التسيير الأمثل لمياه السدود، بشكل يحافظ على التوازن، في التوزيع بين الولايات.