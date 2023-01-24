مجلس الوزراء.. تكليف سونلغاز بتزويد المواطنين بأجهزة إنذار في حال تسرب الغاز

تم خلال إجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، تكليف شركة سونلغاز بتزويد بيوت المواطنين باجهزة انذار صوتي وضوئي في حال تسرب غاز اكسيد الكربون.

وتم خلال هذا الإجتماع الذي ترأسه الرئيس تبون، ادراج التزامية تزويد السكنات باجهزة الانذار في دفاتر شروط انجاز المشاريع السكنية مستقبلا.

وأمر الرئيس بالتنسيق بين وزارات التجارة والصناعة والمؤسسات الناشئة للإعداد لقانون جديد يتضمن إنشاء مخابر للتقييس ومراقبة الأمان في كل المجالات. وذلك بالتنسيق بين وزارت التعليم العالي والصناعة والمؤسسات الناشئة، لتوظيف الباحثين والمختصين بهذه المخابر الجديدة.

كما أمر بإعداد نصوص قانونية صارمة تمنع المساس بأنظمة التدفئة وأنابيب الغاز ومصادر الطاقة التي تزود السكنات، ومنع عمليات تعديلها بعد تسلُّمها.

إلى جانب ذلك، أمر الرئيس تبون بفتح مخابر للمراقبة التقنية والنوعية عبر كامل التراب الوطني، تابعة لشركة سونلغاز تختص بمراقبة الأدوات الكهرومنزلية الأكثر تسببا في الحوادث المنزلية لاسيما المدفآت.

وأسدى الرئيس في الآخير تعليمات بتشجيع المصنعين المحليين على تغطية طلب السوق المحلية من أجهزة وأنظمة التدفئة رفيعة النوعية وآمنة، بمرافقة تقنية عالية المستوى لتزويد كل السكنات قيد الانجاز.