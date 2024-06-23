مجلس الوزراء: توفير الجزائر لـ1.2 مليار دولار لفائدة الخزينة من إنتاج القمح

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن توفير الجزائر لـ1.2 مليار دولار لفائدة خزينة الدولة عقب الانتاج المحقق من القمح الصلب.

ويأتي هذا خلال ترؤسه إجتماعا لمجلس الوزراء، أين

أكد الرئيس تبون أن الانتاج الوفير من القمح هذا الموسم وضع الجزائر على مقربة من تحقيق الاكتفاء الذاتي التام.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية والمتضمن نتائج الاجتماع، فقد أمر الرئيس بتحديد هدف استراتيجي للوصول إلى توسيع المساحات المزروعة بجنوبنا الكبير إلى 500 ألف هكتار، خاصة مع استثمار دولة قطر الشقيقة لـ 117 ألف هكتار، وإيطاليا لـ 36 ألف هكتار، علاوة على استثمارات وطنية بـ 120 ألف هكتار.

كما شدّد الرئيس على أن الاكتفاء الذاتي التام أصبح قريب المنال بإنتاجنا لـ 80 بالمائة من القمح الصلب، باعتبار ذلك من تقاليد الإنتاج والاستهلاك الجزائري، وكونه منتوجا قليل الكميات، في السوق العالمية مقارنة بالقمح اللين.

وأمر الرئيس أيضا بإنتاج حبّ الذرة، وبمنع حصاد هذا المحصول نبتةً خضراء، في مرحلة النضج غير التام.

ووجّه رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بإشراك الفلاحين في التوعية والتحسيس، لتحسين مردودية الهكتار الذي يجب ألاّ يقل في الجنوب عن 55 قنطارا في الهكتار الواحد، لِمَا تملكه هذه المناطق من إمكانيات عملاقة، لا سيّما الماء والكهرباء.