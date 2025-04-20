مجلس الوزراء: خفض سن التقاعد للأساتذة وتحديد سعر الأضاحي بـ40 ألف دينار

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،اليوم الأحد ، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصص لعرض ومناقشة عدد من الملفات الحيوية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.

ومن أبرز القرارات المتخذة خلال الاجتماع، الموافقة على تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة: الابتدائي، المتوسط، والثانوي.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر أضحية العيد المستوردة بـ 40 ألف دينار جزائري، وذلك بعد مقترح تقدم به وزير الفلاحة.